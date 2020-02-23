Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нганну предложил Фьюри провести поединок

Нганну предложил Фьюри провести поединок
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

Спортсмен предложил британцу провести поединок.

«Давай сделаем это», — написал Нганну, прикрепив к сообщению фотоколлаж, на котором изображены он и Фьюри.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Нганну в социальной сети.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером. Британец доминировал на протяжении всей встречи. В ходе боя он дважды отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде команда Уайлдера выбросила полотенце. Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020