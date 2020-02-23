Фьюри облизывал Уайлдера во время боя. Фото
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) позволил себе достаточно странное поведение во время поединка с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). На фотографиях видно, как британец облизывает противника.
В преддверии противостояния Тайсон Фьюри признался, что ради укрепления челюсти часто занимался оральным сексом.
Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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