Фьюри облизывал Уайлдера во время боя. Фото

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) позволил себе достаточно странное поведение во время поединка с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). На фотографиях видно, как британец облизывает противника.

В преддверии противостояния Тайсон Фьюри признался, что ради укрепления челюсти часто занимался оральным сексом.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.