Миочич вызвал на бой Фьюри

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поздравил Тайсона Фьюри с победой над Деонтеем Уайлдером и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версии WBC. Американец хорватского происхождения предложил британцу провести поединок.

«Поздравляю Тайсона Фьюри. Хотел бы с тобой спеть песню на ринге. Давай сделаем это», — написал Миочич на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Ранее британского боксёра вызвал на бой другой боец UFC, экс-претендент на титул в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. В прошлом Фьюри заявлял о желании выступить в ММА.