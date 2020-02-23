Миочич вызвал на бой Фьюри
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поздравил Тайсона Фьюри с победой над Деонтеем Уайлдером и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версии WBC. Американец хорватского происхождения предложил британцу провести поединок.
«Поздравляю Тайсона Фьюри. Хотел бы с тобой спеть песню на ринге. Давай сделаем это», — написал Миочич на своей странице в социальной сети.
Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
Ранее британского боксёра вызвал на бой другой боец UFC, экс-претендент на титул в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. В прошлом Фьюри заявлял о желании выступить в ММА.
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