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А. Емельяненко — Кадырову: меня бить не надо. Я раньше хулиганил, теперь исправился

А. Емельяненко — Кадырову: меня бить не надо. Я раньше хулиганил, теперь исправился
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Вчера, 22 февраля, тренировку ему провёл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня тренировку мою проводит Рамзан. Готовит меня лысого бить. Лысый, бить тебя буду, буду бить».

В этот момент монолог Емельяненко прервал Кадыров, выразивший сожаление, что право подраться с Александром досталось Магомеду Исмаилову. Политик пошутил, что хотел бы первым побить Емельяненко.

На это Александр ответил, что теперь его бить уже не за что.

«Меня бить не надо. Меня не за что бить. Я раньше был плохой хулиганил, теперь я исправился. Теперь всё. Я пообещал, что больше плохим не буду. Всем хорошего настроения. Занимайтесь спортом», — сказал Емельяненко на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

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