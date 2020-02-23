Видео: досрочная победа Тухугова в бою с Агиларом на турнире UFC Fight Night 168
В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. Его предварительный кард закрывал поединок с участием российского бойца полулёгкого веса Зубайры Тухугова. Ему противостоял Кевин Агилар.
Встреча завершилась уже в первом раунде. Тухугов сумел нокаутировать соперника. Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Отметим, это первая победа Зубайры с 2015 года. В UFC он добыл четыре победы, один раз проиграл и ещё один поединок свёл к ничьей.
Главным поединком турнира в Окленде стала дуэль бойцов лёгкой весовой категории Дэна Хукера и Пола Фелдера. В ярком противостоянии Хукер одержал победу раздельным решением судей.
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