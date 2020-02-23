Тайсон Фьюри установил уникальный рекорд, прервав доминирование двух чемпионов
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, завоевавший титул 23 февраля в противостоянии с Деонтеем Уайлдером, установил уникальное достижение.
Он стал единственным боксёром в истории профессионального бокса, которому удалось прервать доминирование чемпионов с десятью и более защитами титулов.
В 2015 году британец единогласным решением судей победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Тогда украинец защищал звание чемпиона в 19-й раз.
Теперь же Фьюри нокаутировал Уайлдера, который владел титулом с 2015 года и 23 февраля пытался защитить его в 11-й раз. Напомним, бой Тайсона с Деонтеем был остановлен в седьмом раунде.
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