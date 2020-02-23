Тренер Уайлдера не просил помощника выбросить полотенце

Джей Дис, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что его помощник Марк Бриланд сам принял решение выбросить полотенце на ринг в поединке его подопечного против Тайсона Фьюри.



«Марк выбросил полотенце на ринг. Не думаю, что ему следовало это делать. Деонтей лучше уйдёт на щите. Он бы прямо сказал, что этого делать не стоит. Мы смотрели бой, в котором боксёр проиграл после того, как его угол выбросил полотенце. Тайсон сказал, что не позволил бы этого сделать своей команде. Я заявил, что Деонтей тоже на это не пошёл бы.



Деонтей — панчер, ему всегда по силам выбросить мощный удар. Он в любой момент может нанести удар, который перевернёт ход поединка. С ним всё хорошо, он вернётся ещё сильнее. У него есть рассечение уха, что могло негативно сказаться на его координации, и ему наложили несколько швов», — приводит слова Джея Диса Mirror.