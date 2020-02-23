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Фьюри: люди списывали меня со счетов, называли лысым жирдяем

Фьюри: люди списывали меня со счетов, называли лысым жирдяем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о победном поединке с Деонтеем Уайлдером. По словам Фьюри, люди не воспринимали его всерьёз.

«Люди всегда списывали меня со счетов. Называли меня лысым жирдяем, который не умеет драться. В тренировочном лагере меня это только мотивировало», — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Фьюри стал единственным боксёром в истории профессионального бокса, которому удалось прервать доминирование чемпионов с десятью и более защитами титулов.

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