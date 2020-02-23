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Нурмагомедов вспомнил об очередной годовщине депортации чеченского народа

Нурмагомедов вспомнил об очередной годовщине депортации чеченского народа
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил об очередной годовщине депортации чеченского народа.

«23 февраля 1944 года. Когда всех погрузили в товарные вагоны, началась паника от происходящего и неизвестности. Вдруг один старик крикнул: „Люди, не бойтесь! Нет, не увезут туда, где нет Аллаха!“ После этого все замолчали», — гласит надпись на прикреплённой фотографии.

«В 1944 году, в одну из февральских зимних ночей, тучи сгустились над землей Вайнахской.

Но они это всё прошли достойно, и дай Аллах, чтоб такое больше никогда не повторялось», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, свой следующий бой Нурмагомедов проведёт 18 апреля против американца Тони Фергюсона.

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