Нурмагомедов вспомнил об очередной годовщине депортации чеченского народа
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил об очередной годовщине депортации чеченского народа.
«23 февраля 1944 года. Когда всех погрузили в товарные вагоны, началась паника от происходящего и неизвестности. Вдруг один старик крикнул: „Люди, не бойтесь! Нет, не увезут туда, где нет Аллаха!“ После этого все замолчали», — гласит надпись на прикреплённой фотографии.
«В 1944 году, в одну из февральских зимних ночей, тучи сгустились над землей Вайнахской.
Но они это всё прошли достойно, и дай Аллах, чтоб такое больше никогда не повторялось», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, свой следующий бой Нурмагомедов проведёт 18 апреля против американца Тони Фергюсона.
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