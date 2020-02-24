Харитонов нокаутировал Родригеса, Новосёлов техническим нокаутом победил Кузнецова

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса в начале второго раунда на турнире WTKF в Белоруссии.



Харитонов стал чемпионом организации в весовой категории свыше 110 кг и получил титул чемпиона «Рен ТВ».



Правила боя отличались от традиционных правил ММА: поединок пройдёт на ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер на борьбу даётся не более 20 секунд. Формат поединка — три раунда по три минуты.



Для Харитонова эта победа стала 30-й при семи поражениях. Бразильский боец Родригес потерпел седьмое поражение в 19 поединках.



В андеркарде этого боя Максим Новоселов техническим нокаутом победил Игоря Кузнецова в первом раунде.