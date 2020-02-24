Харитонов нокаутировал Родригеса, Новосёлов техническим нокаутом победил Кузнецова
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса в начале второго раунда на турнире WTKF в Белоруссии.
Харитонов стал чемпионом организации в весовой категории свыше 110 кг и получил титул чемпиона «Рен ТВ».
Правила боя отличались от традиционных правил ММА: поединок пройдёт на ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер на борьбу даётся не более 20 секунд. Формат поединка — три раунда по три минуты.
Для Харитонова эта победа стала 30-й при семи поражениях. Бразильский боец Родригес потерпел седьмое поражение в 19 поединках.
В андеркарде этого боя Максим Новоселов техническим нокаутом победил Игоря Кузнецова в первом раунде.
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