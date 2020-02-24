Харитонов объяснил, за счёт чего нокаутировал Родригеса

Российский боец MMA Сергей Харитонов рассказал, как ему удалось сломить сопротивление бразильца Фернандо Родригеса в поединке за пояс WTKF. Россиянин нокаутировал соперника в начале второго раунда.
«В первых раундах была задача вымотать и постараться больше подвигаться, действовать без рисков. Я больше работал на зрителя. Я уже видел, как он проигрывал и выигрывал в первых раундах. Возможно, я бы и обострил, выдернул и попал бы. Но я никогда не забываю про зрителей.
Я тоже пропустил, и удары были непростые. Он много двигался в первом раунде, много пятился. Думал, что я на него пойду. Я подловил, я ждал его. Хотел в третьем раунде его ударить. Я так хотел, чтобы он поднялся! Но подняться после моих ударов очень тяжело», — приводятся слова Харитонова на сайте телеканала «Рен ТВ».
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