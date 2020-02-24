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Чемпион UFC Сехудо: Хабиб — человек чести, в отличие от Макгрегора

Чемпион UFC Сехудо: Хабиб — человек чести, в отличие от Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо сравнил россиянина Хабиба Нурмагомедова, обладателя пояса в лёгкой весовой категории, и ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух дивизионах. Сравнение оказалось не в пользу Макгрегора.

«Конор любит избивать стариков исподтишка. Он совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить новый титульный бой с Хабибом.

Я знаю Хабиба, он человек чести и достоинства, в отличие от Конора. Хабиб — это всё, воплощением чего не является Макгрегор», — приводит слова Сехудо TMZ.

Ранее Сехудо нелестно отозвался о российском бойце смешанных единоборств Петре Яне, назвав его «уродливой коммунистической картошкой».

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