Чемпион UFC Сехудо: Хабиб — человек чести, в отличие от Макгрегора
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо сравнил россиянина Хабиба Нурмагомедова, обладателя пояса в лёгкой весовой категории, и ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух дивизионах. Сравнение оказалось не в пользу Макгрегора.
«Конор любит избивать стариков исподтишка. Он совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить новый титульный бой с Хабибом.
Я знаю Хабиба, он человек чести и достоинства, в отличие от Конора. Хабиб — это всё, воплощением чего не является Макгрегор», — приводит слова Сехудо TMZ.
Ранее Сехудо нелестно отозвался о российском бойце смешанных единоборств Петре Яне, назвав его «уродливой коммунистической картошкой».
«Ты уродливая коммунистическая картошка». Сехудо — о Петре Яне
Боец ACA Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории
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