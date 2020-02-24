«Хабиб — наихудший сценарий для нас». Тренер Фергюсона признал силу Нурмагомедова

Эдди Браво, тренер по джиу-джитсу американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, чьим следующим соперником станет Хабиб Нурмагомедов, дал характеристику россиянину.

«Мы давно готовимся к Хабибу. Мы всегда готовимся к наихудшему сценарию из возможных, а Хабиб — это наихудший сценарий.

Он, вероятно, наилучший борец за всю историю. Это самый серьёзный вызов для нас», — приводит слова Браво MMA Junkie.

Напомним, титульный поединок за пояс UFC в лёгкой весовой категории с участием Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт на турнире промоушена в Бруклине 18 апреля.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

