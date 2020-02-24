Появился проморолик турнира UFC Fight Night 169, который пройдёт в Норфолке в ночь с 29 февраля на 1 марта. Главным его событием станет титульный поединок Джозефа Бенавидеса и Дейвесона Фигейредо за чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории. Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.



Джозеф Бенавидес провёл в своей карьере 33 поединка в профессиональных ММА, одержав 28 побед. В последнем поединке он нокаутировал Жуссьера Формигу, бой прошёл в январе 2019 года.



Дейвесон Фигейредо в последний раз выходил в октагон 12 октября 2019 года, победив приёмом Тима Эллиота. Всего на его счету 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и один раз потерпел поражение.