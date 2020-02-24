А. Емельяненко показал фото с тренировки с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В настоящее время Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.



Напомним, в декабре 2019 года Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой. В настоящий момент спортсмен пребывает в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, с которым сразится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.



«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».