А. Емельяненко показал фото с тренировки с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В настоящее время Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.
Напомним, в декабре 2019 года Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой. В настоящий момент спортсмен пребывает в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, с которым сразится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.
«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
23:32
-
21:36
-
20:55
-
19:52
-
18:53
-
17:58
-
16:03
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01
-
00:39
- 23 февраля 2020
-
23:47
-
22:40
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:20
-
15:28
-
14:34
-
13:22
-
12:20
-
11:48
-
11:43
-
10:20
-
10:12
-
10:01
Партнерский контент