Уайлдер заявил, что проиграл Фьюри из-за тяжелого костюма

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер назвал причины первого поражения в карьере, которое он потерпел в бою с Тайсоном Фьюри. В частности, американец заявил, что костюм, в котором он выходил на ринг, был слишком тяжелым.
«Мой костюм был слишком тяжелым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерял костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело. Он весил около 18 кг или больше», — приводит слова Уайлдера Yahoo Sports.
По ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок в седьмом раунде после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.
Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.
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