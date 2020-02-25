ESPN: UFC утвердил бой Сехудо и Алду

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, проведёт защиту титула в поединке с бразильским бойцом MMA Жозе Алду. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в «Твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.
«Обладатель пояса UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, также известный как Трипл Си, проведёт защиту титула против Жозе Алду, лучшего бойца полулёгкого веса за всю историю, на турнире UFC 250 9 мая в Сан-Паулу», — написал журналист в своём «твиттере».
На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Ранее он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул. У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.
- 25 февраля 2020
-
09:20
-
09:02
-
05:49
-
02:24
-
00:44
- 24 февраля 2020
-
23:32
-
21:36
-
20:55
-
19:52
-
18:53
-
17:58
-
16:03
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01
-
00:39
- 23 февраля 2020
-
23:47
-
22:40
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:20
-
15:28
-
14:34
-
13:22
-
12:20