ESPN: UFC утвердил бой Сехудо и Алду

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, проведёт защиту титула в поединке с бразильским бойцом MMA Жозе Алду. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в «Твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

«Обладатель пояса UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, также известный как Трипл Си, проведёт защиту титула против Жозе Алду, лучшего бойца полулёгкого веса за всю историю, на турнире UFC 250 9 мая в Сан-Паулу», — написал журналист в своём «твиттере».

На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Ранее он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул. У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.



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