Мейвезер назвал Уайлдера Королём и победителем. Рэпер Снуп Дог поддержал его

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер отреагировал на поражение соотечественника Деонтея Уайлдера, которое тот потерпел в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Уайлдер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился чемпионского титула WBC в тяжёлом весе. Это первое поражение в карьере боксёра.
«Победа, поражение или ничья… Деонтей — наш брат, который добивался невероятных триумфов. Наше сообщество обязано поддержать его. Вне зависимости от того, что случилось, ты, Король, всегда останешься победителем в моих глазах!» — написал Мейвезер в «Инстаграме», прикрепив текст к яркому фото с Уайлдером.
«Всё дело в том, чтобы вернуться. Мы поддержим его, когда он вернётся на ринг. Вперёд, чемпион», — поддержал его известный рэпер Снуп Дог в комментариях.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Мейвезера.
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