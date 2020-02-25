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Мейвезер назвал Уайлдера Королём и победителем. Рэпер Снуп Дог поддержал его

Мейвезер назвал Уайлдера Королём и победителем. Рэпер Снуп Дог поддержал его
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер отреагировал на поражение соотечественника Деонтея Уайлдера, которое тот потерпел в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Уайлдер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился чемпионского титула WBC в тяжёлом весе. Это первое поражение в карьере боксёра.

«Победа, поражение или ничья… Деонтей — наш брат, который добивался невероятных триумфов. Наше сообщество обязано поддержать его. Вне зависимости от того, что случилось, ты, Король, всегда останешься победителем в моих глазах!» — написал Мейвезер в «Инстаграме», прикрепив текст к яркому фото с Уайлдером.

«Всё дело в том, чтобы вернуться. Мы поддержим его, когда он вернётся на ринг. Вперёд, чемпион», — поддержал его известный рэпер Снуп Дог в комментариях.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Мейвезера.

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