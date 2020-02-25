Амир Хан объяснил, почему Фьюри победит Джошуа

Британский боксёр Амир Хан, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, рассказал, что думает о возможном поединке соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Напомним, Фьюри 22 февраля отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри — Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.
Хана спросили, кто победил бы в поединке Фьюри — Джошуа.
«Тут вы меня поймали. Но, если бы мне надо было выбрать кого-то, я бы поставил на Фьюри.
Считаю, Фьюри — совершенный боец. Он хороший боксёр, может вести сражение. Как мы видели в последнем бою, он оказался тем, кто смог сломить Уайлдера мощью. Я никогда не думал, что он такой мощный. Но он доказал это.
Кроме того, он хорошо боксирует, когда перемещает вес на переднюю ногу. Поэтому я думаю, что у него чуть больше шансов», — цитирует Хана BoxingScene.
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