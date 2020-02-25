Пётр Ян назвал возможных ближайших соперников

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян сообщил, что его следующий поединок в UFC запланирован на май-июнь, и рассказал, кто может стать его соперником. По его словам, вероятен поединок либо с Марлоном Мораесом, либо с Алджамейном Стерлингом.
Мораес, Стерлинг и Ян занимают места с первого по третье в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Чемпион дивизиона — американец Генри Сехудо.
«Думаю, скоро будут новости. Ориентировочно в мае-июне будет бой. Идут переговоры по Мораесу и Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах.
Ниже себя в рейтингах? Это не то чтобы совсем неинтересно. Просто первостепенная задача – эти ребята. Если нет, то дальше уже будем думать. В принципе кто-то интересный должен быть. Пусть этот поединок не приблизит меня к титулу, но пусть это будет продвижение в плане моей популярности», — цитирует Яна «Р-Спорт».
В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в ММА, в том числе 6 побед в 6 боях в UFC.
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