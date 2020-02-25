Реванш Волкановски с Холлоуэем, вероятнее всего, состоится 6 июня

6 июня в австралийском городе Перт пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 251. Его главное событие ещё не назначено, но, вероятнее всего, им станет титульное противостояние в полулёгком весе между действующим чемпионом Александером Волкановски и экс-чемпионом Максом Холлоуэем, сообщает BJ Penn.
Это будет вторая встреча соперников. Их первый бой состоялся в минувшем декабре на турнире UFC 245. Тогда Волкановски сумел победить единогласным решением судей и, таким образом, отобрал у Макса чемпионский пояс.
Бой в Перте станет для Волкановски домашним, так как он выступает под флагом Австралии.
Недавно стало известно, что на турнире в Перте выступит чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Уроженка Киргизии померится силами с Джоанной Калдервуд.
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