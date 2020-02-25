WBC приурочил проведение в Санкт-Петербурге ежегодной конвенции к 75-летию Дня Победы

Очередная ежегодная конвенция Всемирного боксёрского совета (WBC) пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 30 августа, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



В WBC объяснили выбор места проведения 58-й конвенции.

«Хотим приурочить предстоящую конвенцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия ценой огромных жертв изменила мировую судьбу. И важно напомнить всем о величии, стойкости и мужестве этого народа. Важно напомнить, что именно эта страна помогла сохранить мир во всём мире», — говорится в заявлении организации.



«Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, считается одним из самых красивых городов в мире и превратился в важнейший экономический, культурный и научный центр не только России, но и Европы, и всего мира», — сказано в заявлении WBC.



Во Всемирном боксёрском совете не сомневаются, что предстоящее мероприятие пройдёт на высоком уровне.

«58-я конвенция обещает стать уникальной, это событие объединит и свяжет элиту бокса. Наши хозяева готовят множество необыкновенных сюрпризов в великом городе — Санкт-Петербурге, который будет ослеплять, восхищать и творить», — добавили в WBC.



В совете также сообщили, что в рамках предстоящей конвенции пройдут медицинские, судейские, тренерские семинары, будут рассмотрены рейтинги и назначены обязательные претенденты на чемпионские пояса.



Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв уже заявлял, что в качестве кульминации конвенции в Санкт-Петербурге пройдёт крупное боксёрское шоу, где впервые в России на ринг может выйти чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев.



Напомним, в 2021 году в Москве пройдёт конвенция Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).