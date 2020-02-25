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Фьюри: меня всю жизнь списывали со счетов, но с правильным настроем возможно всё

Фьюри: меня всю жизнь списывали со счетов, но с правильным настроем возможно всё
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.

«С правильным настроем возможно всё. Всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну. Я просто показал, на что способен человек. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в моём возвращении. Вы лучшие в мире фанаты. Да благословит вас бог», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Фьюри в социальной сети.

Напомним, в минувшие выходные Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс чемпиона мира. Это была пятая победа Фьюри после выздоровления от депрессии и наркозависимости и возвращения на ринг.

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