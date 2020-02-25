Фьюри: меня всю жизнь списывали со счетов, но с правильным настроем возможно всё

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.
«С правильным настроем возможно всё. Всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну. Я просто показал, на что способен человек. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в моём возвращении. Вы лучшие в мире фанаты. Да благословит вас бог», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Фьюри в социальной сети.
Напомним, в минувшие выходные Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс чемпиона мира. Это была пятая победа Фьюри после выздоровления от депрессии и наркозависимости и возвращения на ринг.
- 25 февраля 2020
-
22:55
-
21:32
-
20:59
-
19:59
-
18:59
-
17:35
-
16:44
-
16:28
-
16:10
-
15:00
-
14:06
-
13:04
-
12:16
-
12:02
-
11:02
-
10:05
-
09:20
-
09:02
-
05:49
-
02:24
-
00:44
- 24 февраля 2020
-
23:32
-
21:36
-
20:55
-
19:52
-
18:53
-
17:58
-
16:03
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01