Фьюри: меня всю жизнь списывали со счетов, но с правильным настроем возможно всё

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.

«С правильным настроем возможно всё. Всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну. Я просто показал, на что способен человек. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в моём возвращении. Вы лучшие в мире фанаты. Да благословит вас бог», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Фьюри в социальной сети.

Напомним, в минувшие выходные Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс чемпиона мира. Это была пятая победа Фьюри после выздоровления от депрессии и наркозависимости и возвращения на ринг.