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Хукер намерен провести поединок с Порье или Гэтжи

Хукер намерен провести поединок с Порье или Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в лёгком весе Дэн Хукер заявил, что следующий поединок намерен провести или с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье, или с Джастином Гэтжи.

«В случае если Гэтжи будет занят, я встречусь с Порье. Гэтжи или Порье — лишь эти варианты имеют для меня какой-то смысл», — приводит слова Хукера страница ESPN MMA в «Твиттере».

В минувшие выходные Дэн Хукер выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия). Его поединок с Полом Фелдером стал главным событием шоу. В ярком противостоянии Хукер победил раздельным решением судей.

Таким образом, Дэн завоевал третью победу кряду и уже седьмую в восьми последних поединках. При этом Хукер сумел победить экс-претендента на титул Эла Яквинту.

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