Хукер намерен провести поединок с Порье или Гэтжи

Боец UFC в лёгком весе Дэн Хукер заявил, что следующий поединок намерен провести или с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье, или с Джастином Гэтжи.

«В случае если Гэтжи будет занят, я встречусь с Порье. Гэтжи или Порье — лишь эти варианты имеют для меня какой-то смысл», — приводит слова Хукера страница ESPN MMA в «Твиттере».

В минувшие выходные Дэн Хукер выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия). Его поединок с Полом Фелдером стал главным событием шоу. В ярком противостоянии Хукер победил раздельным решением судей.

Таким образом, Дэн завоевал третью победу кряду и уже седьмую в восьми последних поединках. При этом Хукер сумел победить экс-претендента на титул Эла Яквинту.