Пётр Ян отреагировал на оскорбления Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, ответил на оскорбления со стороны действующего обладателя пояса американца Генри Сехудо. Ранее Сехудо посмеялся над Яном, назвав того «уродливой коммунистической картошкой».

«Я нормально на это отреагировал. Мне теперь, что ли, на каждый выпад стараться его оскорбить и задеть? Он поджигает немножко. Но суть в том, что уже он реагирует, а не отмалчивается, как делал это раньше. Он начал отвечать», — приводит слова Яна «Р-Спорт».

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, в том числе 6 побед в 6 боях в UFC. Ранее россиянин рассказал, с кем бы ему хотелось провести следующий поединок.

