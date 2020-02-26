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Фьюри обратился к болельщикам в «Инстаграме»

Фьюри обратился к болельщикам в «Инстаграме»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, поблагодарил болельщиков за поддержку, которая помогла ему одержать победу над американцем Деонтеем Уайлдером в титульном поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе 22 февраля. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом в седьмом раунде.

«С правильным настроем возможно всё. Меня списывали со счетов всю жизнь. Говорили, что я никогда ничего не добьюсь. Но человек способен на многое.

Большое спасибо всем, кто поддерживал меня в ходе моего возвращения. Вы лучшие, и да благословит вас бог», — написал боксёр в «Инстаграме», прикрепив текст к яркому фото с боя с Уайлдером.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Фьюри.

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