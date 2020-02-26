Тайбоксёр эффектно нокаутировал соперника коленом в прыжке. Видео

В минувшие выходные в столице Таиланда городе Бангкоке состоялся турнир по тайскому боксу. В одном из поединков сошлись Карим Беналия из Алжира и представитель Таиланда Сеагамес.

Беналия одержал победу над Сеагамесом в первом раунде. Спортсмен из Таиланда пропустил удар, оказался в нокдауне и быстро поднялся, но пропустил эффектный удар коленом в прыжке, который привёл к глубокому нокауту. Видео опубликовали в «твиттере» Beyond Kickboxing.

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