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Тайбоксёр эффектно нокаутировал соперника коленом в прыжке. Видео

Тайбоксёр эффектно нокаутировал соперника коленом в прыжке. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В минувшие выходные в столице Таиланда городе Бангкоке состоялся турнир по тайскому боксу. В одном из поединков сошлись Карим Беналия из Алжира и представитель Таиланда Сеагамес.

Беналия одержал победу над Сеагамесом в первом раунде. Спортсмен из Таиланда пропустил удар, оказался в нокдауне и быстро поднялся, но пропустил эффектный удар коленом в прыжке, который привёл к глубокому нокауту. Видео опубликовали в «твиттере» Beyond Kickboxing.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Также посмотрите, как легендарный американский боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, отреагировал на победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером в поединке за пояс WBC в тяжёлом весе.

Видео: реакция Тайсона на победу Фьюри над Уайлдером
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