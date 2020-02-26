Нурмагомедов назвал Фергюсона самым сильным соперником в карьере

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, поделился мнением об американце Тони Фергюсоне, который станет его следующим соперником. 31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Все мои предыдущие соперники не так сильны, как Тони. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — самый сильный мой оппонент за всё время», — приводит слова Нурмагомедова TMZ.
Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у него 12 побед в 12 боях. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.
Ранее тренер Фергюсона дал понять, что у его подопечного также не было соперников сильнее Хабиба.
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