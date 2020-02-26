«Не хочу драться с липовыми претендентами». Хабиб — о реванше с Макгрегором

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, объяснил, почему его не интересует матч-реванш с Конором Макгрегором. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой приём в четвёртом раунде.

По словам Хабиба, в настоящий момент он не считает ирландца серьёзным соперником для себя.

«Думаю, люди хотят увидеть продолжение того, что произошло в прошлый раз. Они жаждут драмы. Если спросите, кто победит, почти все скажут, что Хабиб, потому что я выиграл первый бой. Все хотят увидеть, как это будет. Но всё это ради шоу.

Второй бой принёс бы много денег и был бы хорош в плане драмы. Но, если речь идёт о серьёзном титульном поединке, Конор не годится.

Я беспокоюсь о своём наследии, и для того, чтобы оно было внушительным, надо побеждать сильных бойцов, таких как Дастин Порье, Эл Яквинта. Сейчас я готовлюсь к бою с Тони Фергюсоном. Хочу драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми», — цитирует Нурмагомедова TMZ.