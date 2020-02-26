Генсек Федерации бокса России предложил перенести ОИ-2020 в Россию из-за коронавируса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 из Японии в Россию.

Ранее стало известно, что Игры в Токио могут быть отменены из-за коронавируса. Оргкомитет Олимпиады должен принять решение о возможной отмене соревнований в течение трёх месяцев.

«Единственная страна, которая может быстро организовать (Олимпиаду. — Прим. «Чемпионата») и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России.

Нам письма пришли, что руководитель федерации бокса в Японии не сможет участвовать, им запретили куда-то выезжать на мероприятия, изоляция страны полная. Форум в Италии тоже отменился сейчас. Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил: Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду, созданы все условия. Проверяют (в аэропортах. — Прим. «Чемпионата») всё так четко, всё организованно», — приводятся слова Кремлёва на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 года должна состояться 24 июля.