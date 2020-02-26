UFC впервые в истории проведёт турнир в Казахстане

Руководство UFC приняло решение провести турнир в Казахстане, сообщает MMA Fighting. Вероятнее всего, событие состоится 13 июня, предполагаемое место организации шоу — 30-тысячная «Астана Арена» в Нур-Султане.

Это будет первый в истории турнир промоушена в Казахстане. UFC продолжает расширять географию своих шоу. В минувшем году бои проводились в 15 странах мира, в том числе в России, Китае, Уругвае, Чехии, Сингапуре, Швеции, Дании, ОАЭ и Южной Корее.

Кроме того, это будет первый турнир UFC в регионе Средней и Центральной Азии.

Напомним, в UFC на данный момент есть два бойца из Казахстана. Шавкат Рахмонов дебютирует в лиге 21 марта на турнире в Лондоне, а Жалгас Жумагулов подписал соглашение с лигой несколько дней назад.