Давтаев проведёт поединок с Лукасом Брауном

Российский боксёр супертяжёлого веса Апти Давтаев (20-0-1, 19 КО) проведёт следующий поединок 28 марта. Его соперником станет бывший временный чемпион мира по версии WBA, ветеран профессионального бокса из Австралии Лукас Браун, сообщает BoxingScene.
Браун должен был встретиться с Отто Уаллином, но швед получил травму и вынужден был завершить тренировочный лагерь, таким образом, Давтаев получил возможность заменить скандинава.
30-летний Давтаев последний раз появлялся на ринге 21 февраля 2020 года на турнире в Москве. Тогда он нокаутировал Джона Напари и стал обладателем регионального титула по версии WBC. Что касается Брауна, то 40-летний боец последний раз выступал в ноябре минувшего года и нокаутировал 45-летнего Джона Хопоти (12-7, 11 КО).
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