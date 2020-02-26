Нурмагомедов: Макгрегор избегает серьёзных соперников

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не придаёт значения недавней досрочной победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне. По слова россиянина, Серроне далеко не топ-боец, а Конор намерено избегает серьёзных соперников.
«Серроне всегда проигрывал свои большие бои. Не помню его громких побед. Он не боец топ-уровня. Да, у него громкое имя, но его время ушло. Макгрегор выбрал подходящего соперника.
Сейчас все говорят о возвращении Конора. Но он должен подраться с сильным соперником. С кем-то вроде Гэтжи. Ему необходимо вернуться в лёгкий вес, таково моё мнение.
Полагаю, Конор избегает серьёзных соперников. Он просто выбирает лёгкие бои. Конечно, Макгрегор может себе это позволить, потому что он большая звезда", — приводит слова Нурмагомедова TMZ Sports.
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