Нурмагомедов: Макгрегор избегает серьёзных соперников

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не придаёт значения недавней досрочной победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне. По слова россиянина, Серроне далеко не топ-боец, а Конор намерено избегает серьёзных соперников.

«Серроне всегда проигрывал свои большие бои. Не помню его громких побед. Он не боец топ-уровня. Да, у него громкое имя, но его время ушло. Макгрегор выбрал подходящего соперника.

Сейчас все говорят о возвращении Конора. Но он должен подраться с сильным соперником. С кем-то вроде Гэтжи. Ему необходимо вернуться в лёгкий вес, таково моё мнение.

Полагаю, Конор избегает серьёзных соперников. Он просто выбирает лёгкие бои. Конечно, Макгрегор может себе это позволить, потому что он большая звезда", — приводит слова Нурмагомедова TMZ Sports.

