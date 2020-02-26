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Рефери боя Уайлдер — Фьюри: я был близок к тому, чтобы остановить поединок

Рефери боя Уайлдер — Фьюри: я был близок к тому, чтобы остановить поединок
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Опытный рефери Кенни Бейлисс, обслуживавший недавний титульный поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, рассказал, что был готов остановить встречу.

«На мой взгляд, это была хорошая остановка. Перед седьмым раундом я подошёл к Деонтею. Посмотрел ему в лицо и установил для него линию, которую мы, рефери, обычно устанавливаем в таких случаях. Дал ему понять, что он должен что-то показать. Боксёры знают, что вслед за таким предупреждением я могу вмешаться и остановить встречу.

Деонтей — настоящий воин. Когда его команда остановила поединок, он сразу же спросил, зачем я остановил встречу. Пришлось ему объяснить, что его представители выбросили полотенце. Но и я был очень близок к тому, чтобы вмешаться и прекратить схватку", — приводит слова Бейлисса BoxingScene.

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