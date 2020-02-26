Нганну: Волков отказывался от боя со мной несколько раз
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мыслями о потенциальном противостоянии с Александром Волковым. По его словам, россиянин уже несколько раз отказывался от боя с ним.
«Объективно, бой с Волковым имел бы для меня наибольший смысл, но он отказывался от встречи со мной несколько раз. А Розенстрайк сам вызвал меня на бой — такое случается не очень-то и часто. С ним могу быть хотя бы уверенным в том, что встреча состоится.
Как закончится этот бой? Я нокаутирую его в первом или втором раунде. Надеюсь, он достаточно хорош, чтобы выдержать хотя бы один раунд", — приводит слова Фрэнсиса Нганну MMAJunkie.
Бой Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка состоится 29 марта.
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