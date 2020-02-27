Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер: кровотечение из уха на меня никак не влияло. Моя барабанная перепонка цела

Уайлдер: кровотечение из уха на меня никак не влияло. Моя барабанная перепонка цела
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился новостями о своём здоровье. По его словам, барабанная перепонка после боя с Тайсоном Фьюри оказалась цела. Более того, американец заверил, что кровотечение из уха в ходе боя никак на него не влияло.

«Это кровотечение никак не влияло на меня. Когда ты дерёшься в ринге, ты просто воин. Говорю лично за себя. Я не переживаю за такие вещи. В такие моменты уровень адреналина в крови очень высок. Я знал, что у меня идёт кровь, но не думаю, что это как-то на меня влияло.

Моя барабанная перепонка цела. Обычно, когда ты получаешь травму перепонки, случаются некоторые вещи, это влияет на тебя. Кровотечение из уха открылось из-за какой-то ссадины или царапины внутри. Вот и всё", — приводит слова американца BoxingScene.

Напомним, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом и потерял пояс чемпиона мира.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020