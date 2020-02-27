Пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона, посвящённая бою на UFC 249, состоится 6 марта

Пресс-служба UFC в «Твиттере» анонсировала официальную пресс-конференцию, посвящённую бою на турнире UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Мероприятие состоится 6 марта на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Напомним, титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.



36-летний Фергюсон выступает в UFC с 2011 года. Последний раз Тони проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года. Победная серия американца насчитывает уже 12 боёв. Всего он провёл за карьеру 28 поединков, уступив в трёх из них.



31-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боёв 12 пришлись на UFC. Победа над Дастином Порье стала для Нурмагомедова также 12-й подряд в UFC.