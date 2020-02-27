Российский боец UFC Евлоев попал в ДТП
Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, его поединок в UFC отменён. Об этом сообщили в команде спортсмена.
Евлоев должен был провести бой с Джамаллом Эммерсом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.
«Мовсар попал в ДТП. Он выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Сообщается, что Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.
В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире UFC Fight Night 162 в октябре 2019 года, победив перуанца Энрике Барсолу.
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