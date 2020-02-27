Менеджер сбитого машиной бойца UFC Евлоева рассказал об инциденте

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев, выступающий в UFC, не получил тяжёлых травм в ДТП в Таиланде. Об этом сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Евлоев должен был провести бой с Джамаллом Эммерсом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта, но попал в ДТП на сборах в Таиланде. В связи с этим было принято решение отменить поединок.

«Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире UFC Fight Night 162 в октябре 2019 года, победив перуанца Энрике Барсолу.