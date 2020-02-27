Менеджер сбитого машиной бойца UFC Евлоева рассказал об инциденте
Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев, выступающий в UFC, не получил тяжёлых травм в ДТП в Таиланде. Об этом сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.
Евлоев должен был провести бой с Джамаллом Эммерсом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта, но попал в ДТП на сборах в Таиланде. В связи с этим было принято решение отменить поединок.
«Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей.
В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире UFC Fight Night 162 в октябре 2019 года, победив перуанца Энрике Барсолу.
Российский боец UFC Евлоев попал в ДТП
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