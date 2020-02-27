Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рой Джонс объяснил, почему Фьюри нельзя считать лучшим боксёром в истории

Рой Джонс объяснил, почему Фьюри нельзя считать лучшим боксёром в истории
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о Тайсоне Фьюри, который победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

Теперь на счету Фьюри 30 побед в 31 бое в профессиональном боксе. Один бой с участием британца завершился вничью: в декабре 2018 года они с Уайлдером не выявили сильнейшего.

По мнению Джонса, Фьюри нельзя считать лучшим боксёром в истории, несмотря на победу над Уайлдером и такие результаты в карьере, — по той причине, что сам Уайлдер не сталкивался с по-настоящему сильными оппонентами, из-за чего победа над ним не столь ценна.

«Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории. Уайлдера-то ещё никто не проверял по-настоящему.

Не поймите меня неверно, Уайлдер победил многих. Но посмотрите, кого он побеждал. Они не сравнятся с теми, кто был в соперниках у Майка Тайсона», — цитирует Джонса BoxingScene.

Рой Джонс прокомментировал победу Фьюри над Уайлдером
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020