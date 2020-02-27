Мужской чемпионат мира по боксу—2021 пройдёт в Белграде

Сегодня, 27 февраля, в Белграде состоялась встреча исполняющего обязанности главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамеда Мустасана и члена исполкома AIBA, генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира и намерена организовать лучший турнир в истории. Мы предложили Вучичу возглавить оргкомитет соревнований, а я стану первым заместителем оргкомитета. Все помнят, на каком высоком уровне прошёл чемпионат мира в Екатеринбурге в 2019 году, и мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку Сербии в вопросах организации. Это абсолютно нормально, что последующие турниры должны стать лучше предыдущих. Россия, например, в 2020 году проведёт командный Кубок мира, и мы ставим задачу, чтобы эти соревнования стали ещё масштабнее.

Также мы представили Вучичу проект для строительства в Белграде Центра прогресса бокса, и сербская сторона с радостью заинтересовалась этим предложением. Таким образом, очередной Центр прогресса бокса будет построен и в Сербии. Наша задача заключается в том, чтобы развивать бокс во всём мире», — приводятся слова Кремлёва на сайте Федерации бокса России.

Решение о проведении женского чемпионата мира AIBA примет позднее. В 2019 году Екатеринбург принимал мужской ЧМ, а Улан-Удэ — женский.