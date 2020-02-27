Волков: Нганну сам отказывался от боя со мной

Российский боец UFC Александр Волков опроверг заявление Фрэнсиса Нганну о том, что он несколько раз отказывался от боя с камерунцем.
«Это очень старая история. От последнего боя со мной он сам отказался, от предыдущего тоже отказался сам, когда не приехал в Россию, хотя говорил, что готов со мной подраться в любое время в любом месте. Это, конечно, неправда. У нас была возможность с ним подраться очень давно, но тогда у меня были более актуальные соперники, которые стояли выше в рейтинге. Нганну в тот момент ещё был не в топе, поэтому выбирали других соперников. Я выбрал Деррика Льюиса, потому что он у Нганну выиграл поединок. Мы от боя не отказывались, а выбирали соперника более сильного. А уже потом, в моменты, когда поединки могли бы состояться, несмотря на все громкие заявления, Нганну отказывался от боя сам.
Может ли состояться этот бой в будущем? В настоящий момент у Нганну как раз планируется поединок. UFC дал ему возможность выбрать — выступить со мной или с другим оппонентом, он выбрал другого оппонента, хотя за несколько дней до этого он кричал о том, что хочет боя со мной. Конечно, наш поединок возможен, но, я думаю, не в ближайшее время, потому что у него будет бой и у меня, возможно, будет бой, потому что я его ждать не буду. Потом, через какое-то время, мы наверняка встретимся, потому что дерёмся в одной организации. Вероятность нашего поединка достаточно велика», — приводит слова Волкова Sport24.
29 марта Фрэнсис Нганну проведёт поединок с Жаирзиньо Розенстрайком.
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