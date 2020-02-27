Валуев: мужчины мельчают, это болезнь нашего общества

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о современном обществе.



«Грустно, но мужчины мельчают, не готовы брать ответственность, защищать своих спутниц. Вот женщинам и приходится быть сильными, чтобы постоять за себя.



Мы входим в век, когда многие женщины вынуждены, что называется, «примерять на себя мужской пиджак». В то время как представители сильной половины всё больше проявляют инфантилизм. Посмотрите: взрослыми и рассудительными современные мужчины становятся гораздо позже, чем их отцы и деды. Молодому человеку 20-25 лет, закончил институт, но житейски он словно ребёнок. В итоге интереса для девушки, которая подсознательно ищет в своём спутнике надежду и опору, он не представляет. Это болезнь нашего общества, которая охватила все слои и стремительно прогрессирует», — приводят слова Валуева «Аргументы и Факты».