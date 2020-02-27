Руис: Фьюри может ещё раз нокаутировать Уайлдера
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энди Руис поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а в реванше Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.
«Фьюри сделал то, что должен был сделать. Он придерживался плана на поединок. Уверен, что ему по силам нокаутировать его ещё раз, как и я могу нокаутировать Деонтея. Если Фьюри решит выбрать меня следующим соперником, то я здесь и я готов. Уайлдер же просто не смог восстановиться после удара в ухо в третьем раунде», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.
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