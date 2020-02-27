«Рамзан меня не жалел». А. Емельяненко выложил фотографии спарринга с Кадыровым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Россиянин проходит тренировочные сборы в клубе «Ахмат». Сегодня, 27 февраля, он провёл очередной спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня мой друг Рамзан не жалел меня. Бил жёстко, с обеих рук», — написал боец на своей странице в «Инстаграме», разместив серию фотографий.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 3 апреля. Его встреча с Магомедом Исмаиловым станет главным событием турнира ACA 107, проведение которого запланировано в Москве.

Последний раз Александр бился по правилам профессионального бокса. Тогда он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.