«Рамзан меня не жалел». А. Емельяненко выложил фотографии спарринга с Кадыровым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Россиянин проходит тренировочные сборы в клубе «Ахмат». Сегодня, 27 февраля, он провёл очередной спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
«Сегодня мой друг Рамзан не жалел меня. Бил жёстко, с обеих рук», — написал боец на своей странице в «Инстаграме», разместив серию фотографий.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 3 апреля. Его встреча с Магомедом Исмаиловым станет главным событием турнира ACA 107, проведение которого запланировано в Москве.
Последний раз Александр бился по правилам профессионального бокса. Тогда он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
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