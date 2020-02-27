Умар Нурмагомедов выступит в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Руководство UFC официально подтвердило подписание контракта с Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает пресс-служба UFC Russia на своей странице в «Инстаграме».

В сообщении также сказано, что россиянин дебютирует в промоушене на турнире UFC 249. Шоу состоится 18 апреля, а его главным событием станет противостояние Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Умар Нурмагомедов провёл в смешанных единоборствах двенадцать поединков, победив во всех из них. В прошлом он бился в лигах Fight Nights Global, PFL и GFC. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года.

В минувшем году в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Абубакар. На турнире промоушена в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.