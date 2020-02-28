Магомедшарипов: вопросы о выносливости раздражают

Боец UFC Забит Магомедшарипов признался, что он уже немного устал от вопросов о выносливости.

«Я бы не сказал, что у меня идеальная выносливость. Но на тренировках я спокойно дерусь пять раундов. Просто иногда весогонка не совсем хорошо идёт, иногда болезни бывают. В бою трачу больше энергии, чем другие. Когда много ногами бьёшь, это забирает много сил. Если выйти чисто боксировать, мне кажется можно спокойно выдержать 4-5 раундов.

Вопросы о выносливости? Уже внимание не обращаю. Кого не встречу все одно и то же говорят. Даже на улице об этом говорят. Каждый второй человек мне об этом говорит. Даже немного раздражает. Они должны понимать, что у меня есть тренера, которые лучше знают, чего мне не хватает", — рассказал Магомедшарипов в интервью, размещённом на странице RT Sport в «Твиттере».