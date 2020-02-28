Усик и Чисора подерутся 23 мая в Лондоне

Второй поединок украинского боксёра Александра Усика в тяжёлой весовой категории пройдёт 23 мая в Лондоне. Его соперником станет британец Дерек Чисора. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер, ссылаясь на слова промоутера Эдди Хирна.
«Бой Александра Усика и Дерека Чисоры согласован и состоится 23 мая в Лондоне на арене O2, по словам Эдди Хирна. Он будет транслироваться на платформе DAZN, а в Великобритании — на Sky Sports», — написал журналист в своём «твиттере».
33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.
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