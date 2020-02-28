Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Хабиб показал, как закрывать рты трештокерам». Боксёр Байсангуров — о Нурмагомедове

«Хабиб показал, как закрывать рты трештокерам». Боксёр Байсангуров — о Нурмагомедове
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боксёр Хусайн Байсангуров поделился мнением о трештоке, который особенно часто применяют бойцы смешанных единоборств, чтобы вывести соперника из равновесия.

«Это всё ерунда. Люди, которые пришли посмотреть бой, получат удовольствие от того, что происходит на ринге. Им неинтересно, что было до поединка. Если ты не можешь нормально боксировать, приходится чем-то заменять.

Трешток в переводе с английского — разговорный мусор. Уважающий себя человек будет поливать мусором изо рта? Я никого не оскорбляю и не потерплю оскорблений в свой адрес.

Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты.

В боксе есть Василий Ломаченко, которой тоже не идёт на провокации. Своим трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него», — цитирует Байсангурова «Р-Спорт».

«Не хочу драться с липовыми претендентами». Хабиб — о реванше с Макгрегором
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020