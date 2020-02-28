«Хабиб показал, как закрывать рты трештокерам». Боксёр Байсангуров — о Нурмагомедове

Российский боксёр Хусайн Байсангуров поделился мнением о трештоке, который особенно часто применяют бойцы смешанных единоборств, чтобы вывести соперника из равновесия.

«Это всё ерунда. Люди, которые пришли посмотреть бой, получат удовольствие от того, что происходит на ринге. Им неинтересно, что было до поединка. Если ты не можешь нормально боксировать, приходится чем-то заменять.

Трешток в переводе с английского — разговорный мусор. Уважающий себя человек будет поливать мусором изо рта? Я никого не оскорбляю и не потерплю оскорблений в свой адрес.

Жаль, что это становится модным. Есть публика, которой нравятся интриги вне ринга. Этого много в ММА, но Хабиб Нурмагомедов показал, как закрывать рты.

В боксе есть Василий Ломаченко, которой тоже не идёт на провокации. Своим трудом, своим стилем бокса он доказал, что лучший. Люди узнали его. Кулаки Ломаченко говорят за него», — цитирует Байсангурова «Р-Спорт».