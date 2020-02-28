Скандальный член команды Макгрегора оскорбительно подшутил над Хабибом. Фото

Американский боец MMA Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, оскорбительно подшутил над россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом промоушена в лёгком весе. Напомним, Дэнис был одним из активных участников массовой потасовки после боя Нурмагомедова и Макгрегора в октябре 2018 года.
Боец опубликовал в «Инстаграме» пост с двумя изображениями. На первом изображён эпизод тренировки бойцов, за которой наблюдает Нурмагомедов, на втором бойцы сидят в ванне, а вверху размещён логотип порностудии Brazzers.
«Секрет дагестанской техники растягивания раскрыт. Неудивительно, что их так много помещается в ванне», — подписал изображения Дэнис.
Если у вас не видно изображений, их можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
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